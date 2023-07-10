Эксклюзив 10 июля 2023, 22:39 «Схватил за волосы и начал резать». Девушка парня, которому срезали ирокез и скальп, рассказала о нападении «360»: девушка панка, которому срезали скальп в Электростали, сообщила о его операции Freepik

Читать 360tv в

Молодой человек, которому двое мужчин срезали ирокез и скальп, готовится к операции. Об этом сообщила избранница пострадавшего в беседе с «360».

Девушка объяснила, что ее парень Юрий находился в городе Электросталь в Московской области. Там он встретил двух неизвестных и попросил у них сигарету. Новым собеседникам не понравился внешний вид молодого человека — прическа ирокез зеленого цвета. Они стали оскорблять его, а потом напали на него с ножом, срезали волосы и скальп.

Реклама

«Один из мужчин отошел на некоторое время, потом вернулся с ножом, передал другому — тот схватил Юру за волосы и начал их резать. Парень прикрывал шею, он очень боялся, что его убьют», — объяснила спутница пострадавшего.

Когда правонарушители закончили издеваться над парнем, то приказали никому не рассказывать о произошедшем, иначе они вернутся и убьют его.

«После этого Юра понял, что у него большое кровоизлияние. Он дошел до ближайшего магазина, чтоб ему вызвали скорую», — сообщила девушка.

По словам спутницы потерпевшего, ее избранник поддерживают субкультуру «панки» и причисляет себя к ней.

Ранее стало известно о задержании одного из подозреваемых в истязании парня в Электростали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, им оказался 24-летний гражданин Республики Коми. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.