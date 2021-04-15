Подозреваемого в убийстве вора в закона Альберта Рыжего взяли под стражу

Суд арестовал подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова (Альберта Рыжего) до 12 июня. Ближайшие два месяца Матлаб Султанов проведет в СИЗО.

«Хорошевским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Султанова», — сообщили в пресс-службе суда.

Накануне Султанов признал вину в убийстве вора в законе. Он заявил, что расстрелял Альберта Рыжего не из-за денежного вознаграждения. Мотивом якобы стал личный конфликт.

В СК считают, что Гейдарова могли убить из мести — авторитет сотрудничал с правоохранительными органами. Согласно другой версии, нападение могло быть реакцией на убийство другого вора в законе Надира Салифова. В криминальных кругах считали, что организатором расправы был именно Альберт Рыжий.

Гейдарова убили 12 апреля в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» в Москве. По предварительным данным, убийца несколько раз выстрелил в него из боевого пистолета-пулемета. Момент убийства засняли камеры видеонаблюдения, установленные в тренажерном зале.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Расследование продолжается.