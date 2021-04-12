Убийство вора в законе в московском спортклубе попало на видео

Расправа киллера над петербургским авторитетом Альбертом Рыжим (настоящее имя Али Гейдаров) в московском спортивном клубе в жилищного комплекса «Алые паруса» попала в объектив камеры наблюдения. Ролик с места событий опубликовал сайт 47 News.

На опубликованных кадрах видно, что киллер подошел к своей жертве со спины и выстрелил. От звуков остальные посетители клуба бросились к выходу. В этот момент злоумышленник наклонился, не исключено, что для контрольного выстрела в голову. После этого киллер спокойно забрал рюкзак от стены и удалился.

По данным издания, погибший — вор в законе Али Гейдаров, известный по кличке Альберт Рыжий. Он постоянно проживал в «Алых парусах» и регулярно посещал спортзал в сопровождении охраны.

Гейдаров входил в клан Деда Хасана, который лично одобрил его повышение до вора в законе. За свою карьеру он пережил три покушения и открыто конфликтовал с авторитетом Алексеем Гудыной.

В данный момент в спортзале работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства убийства.