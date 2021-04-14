Убийство Альберта Рыжего вскрыло проблему. Фитнес-центры почти не защищают посетителей от людей с оружием

После убийства вора в законе Альберта Рыжего оказалось, что безопасность в фитнес-центрах вызывает большие вопросы. Закон не прописывает, какие меры безопасности должны обязательно предприниматься клубами. А в пандемию денег на лишнюю охрану не осталось вообще.

Убийца бывшего вора в законе Али Гейдарова, больше известного в криминальных кругах как Альберт Рыжий, смог беспрепятственно зайти в фитнес-клуб, пронести оружие, выстрелить в жертву и скрыться. Все это произошло 12 апреля в «Алых парусах» сети «Дон-спорт» в московском районе Щукино.

Рыжий занимался в тренажерном зале, когда со спины к нему подошел киллер. Это покушение на Али Гейдарова было четвертым. Преступника уже задержали, он признался в содеянном.

В помещении, где произошло убийство, находились и другие люди. И хотя никто из них не пострадал, возник вопрос, как обеспечивать безопасность посетителей.

Последствия пандемии

Руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России, директор по развитию Ольга Киселева рассказала «360», что в паспорте безопасности указано: в фитнес-клубах должны присутствовать металлоискатели на входе. Однако это лишь рекомендация, а не требование. Без подобного оборудования, по мнению Киселевой, обнаружить у посетителя какое-либо оружие практически невозможно.

«Фитнес работает обычно либо с ЧОП, которое присутствует во входной зоне и если видит, условно, подозрительную историю, имеет право попросить человека предъявить, что у него с собой. Но охрана — это необязательно. Вообще, фитнес не лицензируется, то есть у нас нет стандартов того, что обязательно должно быть», — объяснила она.

Во время пандемии, по словам Киселевой, многие фитнес-клубы столкнулись с необходимостью сокращать расходы, чтобы остаться на рынке. Урезали и финансирование охранных мероприятий. Некоторые клубы могли оставить только тревожные кнопки на ресепшене — при нажатии приезжает наряд полиции. Но такая мера не предотвращает возможные нападения.

Вероятнее всего, индустрия по этому поводу задумается, потому что проблема оказалась серьезная. Это повод для обсуждения — что делать, как предотвратить такого рода случаи. Но не повод говорить, виноват или не виноват в этой ситуации фитнес-клуб Ольга Киселева руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России, директор по развитию.

В фитнес-клубе «Алые паруса», где произошло убийство, комментировать меры безопасности отказались. Другие крупные спортивные центры на запросы «360» не ответили.

Закон молчит

Законодатели пока обеспокоены еще меньше. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев объяснил «360», что пока рано говорить о каких-либо изменениях в правовых нормах в отношении требований безопасности для подобных учреждений.

Ситуация будет изучаться. Если будут какие-то поводы для размышления и законодательного обеспечения дополнительного, тогда будем думать. А сейчас рано говорить Эрнест Валеев депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

По мнению Валеева, в истории с фитнес-клубами все зависит от того, сколько человек одновременно находится на объекте. Депутат заявил, что обеспечить охраной все заведения, в которых одновременно бывают по 20-30 человек, просто невозможно.

«Если провести аналогию с автовокзалами, то в областных центрах, где большие автовокзалы и людей много, одни требования по террористической защищенности, а в деревнях, где 10-15 человек одновременно бывает в автовокзалах, там другие требования», — добавил он.

Финальную точку в вопросе должно будет поставить следствие: если в материалах расследования будут основания для дополнительных законодательных решений, тогда подключатся депутаты, заключил Валеев.

Ольга Киселева добавила к этому, что в сети World Gym с момента убийства посещаемость не изменилась — люди не боятся повторения подобной криминальной истории.

«То есть мы понимаем, что такие случаи регулярно происходят в супермаркетах, магазинах, салонах красоты. Но это не меняет статистику посещений», — заключила она.