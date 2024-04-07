07 апреля 2024, 19:26
Бастрыкин взял под контроль дело о покушении на полицейских в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о покушении на убийство полицейских в Московской области. Предположительно, житель поселка Новые Вешки открыл стрельбу по силовикам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что руководитель подмосковного главка Следственного комитета доложит Бастрыкину о первых результатах расследования стрельбы в правоохранителей. Дальнейшее расследование проконтролирует центральный аппарат ведомства.
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Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Все причины и обстоятельства устанавливают сотрудники СКР. Подозреваемых в нападении объявили в розыск.
В ведомстве уточнили, что 7 апреля на проселочной дороге во Фрянове прохожий увидел двух раненных полицейских. Они лежали на земле без сознания. Одного из правоохранителей не удалось спасти.
Стрельба
Щелково
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