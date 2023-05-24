Криминал 24 мая 2023, 15:58 Пилота сгоревшего в Шереметьево самолета с людьми на борту призвали посадить на шесть лет Прокурор запросил 6 лет колонии для пилота SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево

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Гособвинение запросило шесть лет колонии для Дениса Евдокимова — командира SSJ-100, который сгорел после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом сообщил корреспондент ТАСС в среду из зала Химкинского городского суда Московской области.

Прокурор призвала суд признать Евдокимова виновным по статье о нарушении правил безопасности движения.

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«Назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении», — отметила обвинитель.

Также прокурор попросила дополнительное наказание для командира самолета в виде запрета деятельности по управлению транспортом на три года.

По словам стороны обвинения, SSJ-100 был недостаточно сбалансирован. Командир самолета не ощущал аварийной ситуации и не установил код аварийности.

Сама посадка суда происходила с перегрузкой. Когда произошло третье касание земли, стойки уже частично разрушились. Именно второй удар оказался очень жестким, из-за чего они и надломились, уточнила обвинитель.

Причиной катастрофы, как отметила прокурор, стало несоблюдение правил эксплуатации судна.

Самолет Sukhoi Superjet 100 сгорел 5 мая 2019 года. SSJ-100 совершал рейс из Москвы в Мурманск, но после взлета в небе у борта начались проблемы. Экипаж самолета принял решение вернуться в столичный аэропорт. Приземление оказалось жестким, в результате чего SSJ-100 загорелся. Баки были полными, поэтому огонь ликвидировать смогли не сразу. Из 78 находившихся на борту человек 41 погиб.