СК показал полное видео катастрофы SSJ100 в Шереметьево

В мае 2019 года SSJ100 потерпел крушение в Шереметьево при посадке. СК опубликовал кадры, на которых запечатлен горящий самолет. Уголовное дело против командира судна уже направили в Генпрокуратуру.

Командира экипажа Дениса Евдокимова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, уточнили в пресс-службе СК РФ. Следствие считает, что он «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево».

Из-за действий командира, которые нарушали установленные правила, самолет разрушился и загорелся. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа, 10 человек получили различные травмы. Всего на борту было 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

В СК подчеркнули, что обстоятельства произошедшего удалось восстановить по результатам различных экспертиз и в совокупности с другими доказательствами. Следствие проверило, как действовали в момент катастрофы диспетчеры и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Шереметьево.

«В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию», — заметили в ведомстве.

Эксперты и сотрудники СК изучили данные черных ящиков. Судя по записям, во время полета самолет «адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота». Исходя из этих сведений, следователи опровергли версию Евдокимова. Он предполагал, что лайнер мог быть неисправен.

Материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

После крушения SSJ100 в столичном аэропорту пилотов решили тренировать по-новому. Им придется больше работать вручную не только при посадке, но и во время взлета и набора высоты.