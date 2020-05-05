Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию произошедшего

Командир экипажа SSJ-100, который ровно год назад загорелся при посадке в Шереметьево, назвал свою версию произошедшего. Денис Евдокимов уверен — авария произошла из-за несоответствия нормам летной годности.

Об этом он рассказал в своем интервью издания Lenta.ru.

Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму Денис Евдокимов.

Авария с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» произошла 5 мая 2019 года. Борт вылетел из Москвы в Мурманск, но из-за технических неполадок экипаж решил вернуться обратно в аэропорт. Самолет смог приземлится только со второй попытки, но посадка оказалась жесткой.

При соприкосновении с землей у SSJ-100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 пассажиров и членов экипажа на борту 41 человек погиб. Дело расследовали почти год — по словам руководителя главного управления криминалистики СК Зигмунда Ложиса, больше всего жертв умерли от дыма и огня, а не из-за удара об землю.

В результате следователи установили, что командир экипажа Денис Евдокимов «осуществил грубую посадку» на взлетно-посадочную полосу. Из-за этого нарушения произошло разрушение и возгорание самолета. СК подчеркнул, что проверил и действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов — они не имели возможности повлиять на ЧП.

Однако черные ящики с борта показали совсем другую информацию. Их данные свидетельствуют о том, что борт адекватно реагировал на действия пилота — они опровергли версию о возможной неисправности.