Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 извинился перед родственниками погибших

Командир экипажа SSJ-100, который загорелся при посадке в Шереметьево в мае 2019 года, приехал в Химкинский суд. Перед началом судебного процесса он извинился перед родственниками погибших в аварии.

«Я хочу извиниться (перед родственниками погибших — прим. ред.), потому что я являюсь непосредственным участником этих событий», — сказал Денис Евдокимов.

Ранее он рассказал свою версию произошедшего. По его мнению, авария случилась из-за ошибок производителя воздушного судна и риски свелись бы к минимуму, если бы недостатки вовремя устраняли на этапе создания самолета. Но следствие уверено: пилот «осуществил грубую посадку», это и привело к пожару и большому количеству жертв.

Трагедия произошла 5 мая 2019 года. Самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск, но в небе у него начались проблемы. Экипаж решил вернуться в аэропорт, посадить машину удалось со второй попытки.

Приземление было жестким, борт загорелся, и из-за полных баков огонь не удалось остановить сразу. В итоге из 78 пассажиров и членов экипажа 41 человек погиб. Как сообщили в СК, большинство из тех, кто не смог выйти из самолета, сгорели либо задохнулись угарным газом.