Директор школы в Казани рассказал о первых действиях после начала стрельбы

Директор казанской гимназии №175 Амина Валеева рассказала о своих действиях в первые минуты после начала стрельбы. Она дала команду учителям закрыться с детьми в кабинетах.

Директор подчеркнула, что реакция на первые выстрелы была мгновенной. Во-первых, на вахте была нажата тревожная кнопка.

«Так как школа имеет систему речевого оповещения, было принято решение срочно сделать объявление по всей школе. Дана команда закрыть кабинеты, забаррикадироваться, не открывать никому двери. И разместить детей как можно ниже на полу», — сообщила директор гимназии Амина Валеева. Ее процитировало РИА «Новости».

Директор отметила, оперативно сработала администрация школы. Сотрудники давали четкие рекомендации учителям через мессенджеры. По ее словам, весь коллектив приложил максимум усилий для спасения жизни детей. Ранее Валеева также рассказала, что от частной охраны школа отказалась в марте 2021 года из-за перехода на дистанционное обучение.

Стрельба в казанской школе произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, еще 23 пострадали. Бойню устроил 19-летний Ильназ Галявиев — бывший ученик этого учебного заведения. Его задержали, а затем арестовали. Он дал признательные показания.