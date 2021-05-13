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    13 мая 2021, 13:42

    Директор казанской школы объяснил отказ от охраны

    Наза Салех Захи

    Школа №175 в Казани отказалась от продления договора с ЧОП в марте 2020 года. Причина — перевод большинства учеников на дистанционное обучение. Об этом РИА «Новости» рассказала директор учебного заведения Амина Валеева.

    Директор казанской школы объяснил отказ от охраны

    Она также добавил, что Ильназ Галявиев, когда учился в этой школе, характеризовался как уравновешенный ученик. Он неплохо учился. В целом к нему не было никаких претензий.

    Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Галявиев сначала активировал на первом этаже самодельное взрывное устройство, а потом открыл огонь по людям. Он убил семь учеников 8 «А» класса и двух учительниц. Еще 23 человека пострадали. У некоторых из них огнестрельные ранения. Часть раненых находятся в больницах Казани, особо тяжелых транспортировали в Москву.

    Галявиева задержали, он дал признательные показания. В среду, 12 мая, его арестовали. Открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

    В скором времени пройдет ряд экспертиз, в том числе психолого-психологическая. Уже известно о том, что ранее у преступника диагностировали болезнь головного мозга. Это не помешало ему получить право на ношение оружие.