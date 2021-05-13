Директор казанской школы объяснил отказ от охраны

Школа №175 в Казани отказалась от продления договора с ЧОП в марте 2020 года. Причина — перевод большинства учеников на дистанционное обучение. Об этом РИА «Новости» рассказала директор учебного заведения Амина Валеева.

Она также добавил, что Ильназ Галявиев, когда учился в этой школе, характеризовался как уравновешенный ученик. Он неплохо учился. В целом к нему не было никаких претензий.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Галявиев сначала активировал на первом этаже самодельное взрывное устройство, а потом открыл огонь по людям. Он убил семь учеников 8 «А» класса и двух учительниц. Еще 23 человека пострадали. У некоторых из них огнестрельные ранения. Часть раненых находятся в больницах Казани, особо тяжелых транспортировали в Москву.

Галявиева задержали, он дал признательные показания. В среду, 12 мая, его арестовали. Открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

В скором времени пройдет ряд экспертиз, в том числе психолого-психологическая. Уже известно о том, что ранее у преступника диагностировали болезнь головного мозга. Это не помешало ему получить право на ношение оружие.