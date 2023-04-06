Криминал 06 апреля 2023, 08:59 Перестрелка в Ингушетии унесла жизни трех полицейских «Известия»: трое полицейских погибли при задержании террористов в Ингушетии

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Во время контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии погибли трое полицейских, пострадали семеро силовиков. Они участвовали в задержании боевиков в селении Зязиков-Юрт, рассказал источник «Известий».

Боестолкновение произошло ночью 6 апреля. При попытке задержания боевики открыли огонь. Пострадали семь человек, еще трое погибли. Собеседник издания сказал, что по предварительной информации, жертвами стали полицейские.

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Задержание в селении Зязиков-Юрт устроили спецназ ФСБ России, Росгвардия и МВД по Ингушетии. Радикалов, которые могли быть причастны к мартовскому нападению на пост полиции в районе Назрани, заблокировали в одном из частных домов. Боевики оказали сопротивление и открыли огонь из автоматического оружия.

Режим контртеррористической операции ввели в Малгобекском районе 3 апреля после очередной перестрелки. Неизвестные напали на сотрудников полиции, один человек получил легкие ранения.