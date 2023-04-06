Криминал 06 апреля 2023, 01:38 Боевики открыли огонь по силовикам в Ингушетии при попытке задержания Боевики обстреляли силовиков при проведении КТО в Малгобекском районе в Ингушетии РИА «Новости»

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Боевики открыли огонь по силовикам в Ингушетии. Это произошло при попытке их задержания в зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.

О боестолкновениях правоохранителей с группой боевиков в селении Зязиков-Юрт стало известно ночью 6 апреля. По предварительным данным, преступников удалось заблокировать в одном из домов.