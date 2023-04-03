03 апреля 2023, 21:47
Режим контртеррористической операции ввели в Малгобекском районе Ингушетии
УФСБ России по Республике Ингушетия ввело режим КТО в Малгобекском районе
Режим контртеррористической операции с вечера понедельника, 3 апреля, ввели в Малгобекском районе Республики Ингушетия. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 20:00 по московскому времени контртеррористической операции на территории Малгобекского района», — сказано в сообщении.
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На территории республики ввели правовой режим КТО и временные ограничения.
Днем на севере Ингушетии произошла перестрелка, группа неизвестных обстреляла сотрудников полиции, один из сотрудников получил легкое ранение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ФСБ разыскивает пять жителей республики, подозреваемых в планировании терактов.
В конце марта неизвестные обстреляли из автоматического оружия пост ДПС «Волга-14» недалеко от села Кантышево в Ингушетии. В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел.
ФСБ
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