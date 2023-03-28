Происшествия 28 марта 2023, 01:41 Пост ДПС обстреляли в Ингушетии МВД Ингушетии: сотрудник министерства ранен при обстреле неизвестными поста ДПС Telegram-канал МВД по Республике Ингушетия

Читать 360tv в

Неизвестные обстреляли пост ДПС недалеко от села Кантышево в Ингушетии. Как сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД, один сотрудник министерства ранен.

Все произошло около полуночи 28 марта. Неизвестные открыли стрельбу, предположительно, из автоматического оружия. Обстрелян пост «Волга-14», расположенный в Назрановском районе.

Реклама

«В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

Правоохранители принимают все необходимые меры к установлению местонахождения и задержанию причастных к этому происшествию лиц.

Ранее неизвестные взорвали автомобиль начальника Мариупольского ГУ МВД Михаила Москвина в нескольких метрах от него. Он остался жив. У пострадавшего диагностировали легкую контузию. Сейчас жизни и здоровью сотрудника полиции ничто не угрожает. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь Москвина, сообщил Следственный комитет РФ по ДНР.