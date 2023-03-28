28 марта 2023, 01:41
Пост ДПС обстреляли в Ингушетии
МВД Ингушетии: сотрудник министерства ранен при обстреле неизвестными поста ДПС
Неизвестные обстреляли пост ДПС недалеко от села Кантышево в Ингушетии. Как сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД, один сотрудник министерства ранен.
Все произошло около полуночи 28 марта. Неизвестные открыли стрельбу, предположительно, из автоматического оружия. Обстрелян пост «Волга-14», расположенный в Назрановском районе.
Реклама
«В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.
Правоохранители принимают все необходимые меры к установлению местонахождения и задержанию причастных к этому происшествию лиц.
Ранее неизвестные взорвали автомобиль начальника Мариупольского ГУ МВД Михаила Москвина в нескольких метрах от него. Он остался жив. У пострадавшего диагностировали легкую контузию. Сейчас жизни и здоровью сотрудника полиции ничто не угрожает. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь Москвина, сообщил Следственный комитет РФ по ДНР.
Ингушетия
Полиция
Реклама
Реклама