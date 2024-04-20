20 апреля 2024, 20:22
СК потребовал арестовать родственников подозреваемого в убийстве из-за парковки в Люблине
Брата и дядю подозреваемого в убийстве из-за парковки потребовали арестовать
Представители СК РФ потребовали арестовать двух родственников подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке в столичном районе Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Речь идет о дяде и брате 21-летнего Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве: Аббасове Бахтияре Иса оглы и Аббасове Низами Иса оглы.
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Дело рассматривает Замоскворецкий районный суд города Москвы.
Трагедия произошла 17 апреля. Уроженец Азербайджана припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столице. Местный житель сделал водителю замечание, а тот набросился на него. Мужчину избили и ранили ножом в живот, пострадавший скончался.
Убийства
Суд
СК РФ
Москва
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