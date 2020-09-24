Отец заявил о следах пыток на теле Тесака

Отец Максима Марцинкевича нашел на теле сына травмы на голени, также у Тесака отсутствует несколько ногтей. Он считает, что его сына пытали. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.

«Отцу наконец-то показали тело, на нем гестаповские следы пыток — следы на голени, отсутствуют несколько ногтей», — передает РИА «Новости» слова адвоката.

Михальчик также добавил, что у него есть претензии к экспертизе. В свою очередь отец Тесака попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по статье «Убийство» и лично контролировать это дело.

Адвокаты Тесака также сообщили агентству, что перед смертью Марцинкевичу якобы предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Также стало известно, что следователи начали проверку предсмертной записки, которую, по предварительной информации, оставил Тесак.

По мнению защиты и родственников, в деле уже всплыл ряд фактов, исключающих самоубийство Марцинкевича. Например, в день его смерти система видеонаблюдения в камере СИЗО Челябинска не работала. Также адвокат нанял эксперта для дополнительной экспертизы и тот заключил, что полученные травмы указывают точно не на самоубийство.

А накануне адвокат Иван Сидоров заявил, что Тесак скончался от асфиксии. Об этом свидетельствует медицинская справка, которую выдали семье.

Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области сообщили о смерти Тесака 16 сентября. Предварительная причина смерти — суицид.