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    21 сентября 2020, 11:45

    Адвокат Тесака исключил версию о самоубийстве после экспертизы

    Анастасия Калинина, Дарья Новая

    Адвокат Алексей Михальчик считает, что Тесак не мог покончить жизнь самоубийством. Соответствующее заявление он сделал, получив результаты экспертизы травм бывшего заключенного.
    Адвокат Тесака исключил версию о самоубийстве после экспертизы

    «Мы обратились к эксперту с просьбой проанализировать, какие конкретные повреждения имеются на теле и, самое главное, мог ли человек их нанести сам. Эксперт проанализировала и сказала, что исключает возможность самоповреждения», — заявил адвокат «360».

    Также Михальчик сообщил, что отец Тесака во вторник прилетит в Челябинск. По предварительным данным, родственнику могут дать разрешение на вывоз тела.

    Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области сообщили о смерти Тесака 16 сентября. По предварительной версии, он мог покончить жизнь самоубийством. Но адвокат и родственники в эту версию не верят.

    Представитель СК сообщила, что перед смертью Максим Марцинкевич рассказал следствию о совершенных убийствах. Выяснилось, что он начал убивать приезжих в Москву с 19 лет. При этом Тесак осуждал свои действия, объясняя их тем, что в то время находился под влиянием националистических взглядов. Следствие считает, что признания могли подтолкнуть Марцинкевича к такому отчаянному шагу.

    Новости SMI.FM