Адвокат Тесака исключил версию о самоубийстве после экспертизы

Адвокат Алексей Михальчик считает, что Тесак не мог покончить жизнь самоубийством. Соответствующее заявление он сделал, получив результаты экспертизы травм бывшего заключенного.

«Мы обратились к эксперту с просьбой проанализировать, какие конкретные повреждения имеются на теле и, самое главное, мог ли человек их нанести сам. Эксперт проанализировала и сказала, что исключает возможность самоповреждения», — заявил адвокат «360».

Также Михальчик сообщил, что отец Тесака во вторник прилетит в Челябинск. По предварительным данным, родственнику могут дать разрешение на вывоз тела.

Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области сообщили о смерти Тесака 16 сентября. По предварительной версии, он мог покончить жизнь самоубийством. Но адвокат и родственники в эту версию не верят.

Представитель СК сообщила, что перед смертью Максим Марцинкевич рассказал следствию о совершенных убийствах. Выяснилось, что он начал убивать приезжих в Москву с 19 лет. При этом Тесак осуждал свои действия, объясняя их тем, что в то время находился под влиянием националистических взглядов. Следствие считает, что признания могли подтолкнуть Марцинкевича к такому отчаянному шагу.