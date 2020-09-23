Адвокат заявил, что в день смерти Тесака видеонаблюдение в СИЗО было отключено

Адвокат Максима Марцинкевича сообщил, что в день его смерти система видеонаблюдения в камере СИЗО Челябинска не работала. Также юрист рассказал об еще одном факте, который вносит сомнения в версию о самоубийстве.

Алексей Михальчик отметил, что данные об отключенных камерах видеонаблюдения внесены в материалы проверки Следственного комитета, сообщил ТАСС. Пока неизвестна причина, по которой система была в тот день в неисправности.

Юрист также указал на еще одну деталь, которая, по его мнению, может исключить версию самоубийства.

«Кроме этого, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока неясно», — рассказал Михальчик.

Ранее адвокат обратился к эксперту, чтобы выяснить, как Тесак мог покончить с собой. Результаты экспертизы исключили версию самоубийства. Помимо этого, Алексей Михальчик сообщил, что в среду отцу Марцинкевича должны выдать тело.

О смерти Тесака стало известно 16 сентября. По предварительной версии, причина смерти — самоубийство. Но родственники, как и защита, в эту версию не верят. А вот представитель СК считает, что на отчаянный шаг Марцинкевича могли подтолкнуть его недавние признания в убийствах.