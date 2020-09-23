Адвокат назвал причину смерти Тесака

Адвокат Иван Сидоров заявил, что Тесак (Максим Марцинкевич) скончался от асфиксии. Семье погибшего выдали медицинскую справку, в которой говорится о причинах смерти.

Именно асфиксия (то есть удушье) стала причиной смерти Тесака, уверен Сидоров, а не раны на шее и запястьях.

«Семье Марцинкевича выдали справку из специализированного отдела ЗАГС о его смерти. Там никак не отмечен факт, что на теле Максима есть раны на шее и руках. В других материалах дела об этом информация есть. Кроме того, в справке сказано, что Марцинкевич умер от асфиксии», — передает ТАСС слова адвоката.

Пока предварительной причиной смерти все еще считается самоубийство. Защита Тесака несколько дней пытается найти опровержение этой версии. Они уверены, что многие детали исключают суицид.

Ранее адвокат Алексей Михальчик обратился к эксперту, который проанализировал травмы на теле Марцинкевича и пришел к выводу, что умер он не своей смертью. Также юрист сообщил, что в камере СИЗО Челябинска в тот день не работала система видеонаблюдения и этот факт занесен в материалы проверки.

Тем не менее пока следствие придерживается старой версии. Представитель СК предположил, что Тесак мог покончить с собой из-за недавних признаний в совершенных убийствах.