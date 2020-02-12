Охранников суда заподозрили в халатности после самоубийства экс-начальника ФСИН

Следователи возбудили уголовное дело после самоубийства бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова в здании суда. Тем, кто пропустил обвиняемого с оружием, грозит наказание за халатность.

Следователи дадут оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, которые ответственны за пропускной режим в Чертановском суде, сообщили в пресс-службе СК. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела проверят металлодетекторы, которые должны обнаруживать запрещенные предметы.

Виктор Свиридов покончил с собой во время оглашения приговора по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Его признали виновным и приговорили к трем годам колонии строго режима. Возле тела Свиридова нашли наградное оружие, принадлежавшее погибшему.

ФСИН рассказала, что бывший начальник транспортного управления не награждался именным оружием. Он занимал гражданские должности, работал всего два года.

«В 2014 году уволился по собственному желанию. В период работы во ФСИН России именным оружием не награждался», — рассказали ТАСС во ФСИН.

Адвокат Свиридова рассказал, что у 71-летнего мужчины был рак четвертой стадии, суд во время процесса приобщил все справки о его заболевании.