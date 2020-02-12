12 февраля 2020, 13:32
РБК: экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде
Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить суицид прямо в зале суда. Экс-чиновник решил покончить с собой после оглашения приговора.
Свиридова обвинили по делу о вымогательстве и должны были взять под стражу в зале суда, сообщил сайт РБК. До этого он находился под подпиской о невыезде.
Экс-чиновника обвинили в вымогательстве крупной суммы денег. У бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова он требовал 10 миллионов рублей.
Его адвокат Григорий Иванищев предположил, что бывшему главе УФСИН удалось убить себя.
«Скорее всего, он скончался», — сказал Иванищев.
Скорая помощь к Свиридову приехала только через полчаса и установила его смерть.