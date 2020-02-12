Адвокат рассказал о последних минутах жизни экс-начальника ФСИН

Адвокат Александр Котельницкий рассказал, что в последние минуты жизни бывшего главного начальника управления ФСИН Виктора Свиридова находился рядом с ним. По словам защитника, ничего не предвещало беды, но его клиент тяжело переживал суд.

Адвокат вспомнил, что все произошло после того, как судья зачитала приговор и после слов «изменить меру пресечения».

«Свиридов находился с нами. Я был, еще одни адвокат и [он]. Я услышал хлопок и смотрю, что человек отходит, отходит и упал. Пристав подбежал сразу, попытался первую помощь оказать. Потом смотрю — лежит пистолет. Мы сразу не поняли, что это боевое оружие», — прокомментировал случившееся Котельницкий.

По его словам, Свиридов стрелял из наградного оружия. Защитник отметил, что ничего не предвещало беды. Хотя экс-начальник УФСИН тяжело переживал судебный процесс.

«Для него это было сложно… Он до конца не понимал, что происходит», — заметил Котельницкий.

Адвокат рассказал, что Свиридов был ветераном Чернобыля и «очень заслуженным человеком». Пока никто из родственников не приехал на место ЧП. В суде находился приятель Свиридова, который приходил на заседания. Тело обвиняемого все еще остается в Чертановском суде. Сейчас с ним работает эксперт.

Журналисты удивились, что Свиридов смог пронести оружие в зал суда, и предположили, что не работали рамки металлодетектора. Однако в Мосгорсуде это отрицают.

«Эта информация не соответствует действительности. Рамки были исправны утром и в течение дня. В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда», — говорится в сообщении суда.

Днем 12 февраля стало известно, что Виктор Свиридов застрелился во время заседания в Чертановском суде Москвы. Медикам не удалось его спасти. Свиридов обвинялся в крупном вымогательстве. Он требовал денег от бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. В итоге суд решил отправить обвиняемого в колонию строгого режима на три года.