Мосгорсуд подтвердил суицид экс-начальника ФСИН после приговора

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов совершил самоубийство во время заседания в Чертановском суде. Это подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

Свиридова обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере. По данным СМИ, он требовал десять миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. В итоге суд приговорил Свиридова к трем годам колонии строгого режима.

Скорая не успела спасти жизнь мужчине. Когда врачи приехали, констатировали его смерть. Сейчас выясняется, как экс-глава УФСИН пронес оружие в зал суда. Следственный комитет и полиция работают на месте происшествия.