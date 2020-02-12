Охрана не смогла найти оружие у экс-начальника ФСИН. Видео с камер

Бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова, который покончил с собой при оглашении приговора, остановили на входе в суд, но оружия не нашли. Это видно на кадрах с камеры наблюдения.

На видео видно, что мужчина прошел через рамку метоллодетектора и подошел к двум служащим показать документы. Рамка издала звук, тогда один из сотрудников суда решил посмотреть содержимое сумки, но не нашел там ничего подозрительного.

Виктор Свиридов покончил с собой во время оглашения приговора по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Его признали виновным и приговорили к трем годам колонии строго режима, это меньше, чем минимальное наказание за это преступление. Возле тела Свиридова нашли наградное оружие, принадлежавшее погибшему.

После самоубийства Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Они собирались проверить действия служебных приставов и должностных лиц, которые ответственны за пропускной режим в Чертановском суде. Следователи, кроме того, собирались проверить рамку металлодетектора.