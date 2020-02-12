Как у экс-начальника управления ФСИН оказался пистолет в зале суда? Ответил эксперт по комплексной безопасности
Эксперт по комплексной безопасности Андрей Павлов назвал два варианта, как у бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова могло оказаться оружие в зале суда. Специалиста процитировало РИА ФАН.
По словам Павлова, неизвестно, как был организован проход посетителей в зал суда, была ли исправна рамка металлодетектора на входе, и был ли там сотрудник охраны. Эксперт предположил, что могли быть предшествующие «тренировки». Человек брал с собой металлический имитатор и проверял, работает ли рамка, и реагируют ли на это охранники.
«И в следующий раз он уже взял пистолет. Или ему просунули его уже в решетку — кто-то из посетителей. Это второй вариант», — предположил Павлов.
По данным информагентства, сегодня Виктор Свиридов покончил с собой во время заседания в Чертановском суде. Его обвинили в вымогательстве 10 миллионов рублей.