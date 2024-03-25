Криминал 25 марта 2024, 07:26 Один из напавших на Crocus City Hall за месяц до теракта съездил в Стамбул Обвиняемый в теракте в Crocus City Hall Фаридуни публиковал фото из Стамбула Unsplash

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Арестованный по делу о стрельбе в концертном комплексе Crocus City Hall Шамсидин Фаридуни в феврале съездил в Стамбул. Он опубликовал в соцсетях фото из мечети Фатих, сообщило РИА «Новости».

Уроженец Таджикистана имел регистрацию в Красногорске, где произошел теракт, и работал на паркетной фабрике в Подольске. Примерно за месяц до нападения он побывал в Стамбуле. Шамсидин Фаридуни 23 февраля сделал восемь публикаций с геолокацией «Аксарай, Стамбул», в том числе предположительно из мечети Фатих.

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Его и трех других фигурантов уголовного дела арестовали. Вооруженные автоматами мужчины вечером 22 марта ворвались в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник», открыли огонь и совершили поджог. По одной из версий, двое из четырех нападавших могли получить инструкции во время поездки в Турцию.