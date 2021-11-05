Один из напавших на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве ударил четырехлетнего мальчика по щеке. У другого мужчины был нож. Об этом сообщила прокуратура со ссылкой на слова отца ребенка.

Заявление пресс-службы ведомства процитировал ТАСС.

«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», — уточнили там.

В пресс-службе отметили, что прокуратура контролирует ход расследования. Ранее стало известно, что проверку появившегося в соцсетях видео начали в полиции.

Прокуратура также опубликовала видео начала конфликта. На кадрах видно, как четверо мужчин встретили двух других прохожих с ребенком на перекрестке — мальчик сидел на плечах у отца. По какой причине произошел конфликт — пока неясно. Однако через несколько секунд мужчины стали вести себя агрессивно и прохожие убежали в разные стороны. Тогда четверо нападавших разделились и стали их преследовать.

В СМИ появилась информация, что конфликт продолжится сегодня в 15:00. Из-за этого полицейские начали патрулировать территорию. А жители Новых Ватутинок вышли на улицы.