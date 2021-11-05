Появилось новое видео нападения кавказцев на мужчину с ребенком в Новой Москве

Столичная прокуратура опубликовала запись с камер видеонаблюдения, которые засняли начало конфликта в Новой Москве. На кадрах видно, как четверо приезжих преследуют мужчину с маленьким ребенком. Вскоре после этого мигранты нападут на них.

По предварительным данным, ролик снят в Новых Ватутинках. На видео видно, как четверо мужчин идут в сторону пешеходного перехода. По данным СМИ, он были уроженцами республик Кавказа. Им навстречу движутся еще двое мужчин, один их них с маленьким ребенком. В центре перехода все останавливаются, а затем иностранцы начинают вести себя агрессивно.

В результате мужчины разбегаются в разные стороны — ребенок при этом сидит на плечах отца. По каким причинам начался конфликт пока не ясно, однако неизвестные разделились и начали преследовать мужчин.

В пресс-службе столичной полиции ранее заявили «360», что начали проверку сообщений СМИ о нападении группы неизвестных на мужчину с ребенком. По предварительным данным, никто не пострадал.

Проверку начали и в СК. Там подчеркнули, что по ее результатам примут решение о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». При этом никто не стал обращаться в полицию с заявлением после драки.

Позже в СМИ появилась информация о возможном продолжении конфликта — якобы его участники назначили встречу, чтобы выяснить отношения. Сейчас там патрулируют полицейские.