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    05 ноября 2021, 16:29

    «Такое не должно происходить». Жители Новых Ватутинок вышли на улицы после нападения мигрантов

    Житель Новых Ватутинок Алексей сообщил об отсутствии конфликтов после драки с мигрантами

    Александр Блинов, Елена Кононова

    В Новых Ватутинках после нападения толпы мигрантов на мужчину с ребенком люди начали собираться на улицах, опасаясь новых конфликтов с приезжими. Местный житель Алексей рассказал «360», что люди даже приехали из других районов, чтобы в случае чего поддержать.

    Молодой человек сказал, что не знает мужчину, на которого напали мигранты. Сам он живет в доме, который находится буквально в 100 метрах от того места, где произошла драка.

    «Сегодня все спокойно, приезжала полиция, никаких конфликтов не было. Но вчера, да… Такое, конечно, не должно происходить», — сообщил Алексей.

    Он рассказал, что месяц назад у них была поножовщина прямо во дворе средь бела дня. В драке участвовали около 10 человек.

    «Обошлось без жертв. Но там порезали всех хорошо», — отметил он.

    Мужчина добавил, что полиция у них работает очень хорошо. Тогда буквально через пять минут приехали пять экипажей, всех задержали.

    Ранее житель Новых Ватутинок рассказал, что у них в районе большие проблемы из-за приезжих.

    Появилось видео с кадрами, на которых показано, как четверо мигрантов в Новых Ватутинках начинали преследовать мужчину с ребенком, после чего напали на него.

    По факту драки завели дело о хулиганских действиях. Расследованием займутся в СК.