«Такое не должно происходить». Жители Новых Ватутинок вышли на улицы после нападения мигрантов

В Новых Ватутинках после нападения толпы мигрантов на мужчину с ребенком люди начали собираться на улицах, опасаясь новых конфликтов с приезжими. Местный житель Алексей рассказал «360», что люди даже приехали из других районов, чтобы в случае чего поддержать.

Молодой человек сказал, что не знает мужчину, на которого напали мигранты. Сам он живет в доме, который находится буквально в 100 метрах от того места, где произошла драка.

«Сегодня все спокойно, приезжала полиция, никаких конфликтов не было. Но вчера, да… Такое, конечно, не должно происходить», — сообщил Алексей.

Он рассказал, что месяц назад у них была поножовщина прямо во дворе средь бела дня. В драке участвовали около 10 человек.

«Обошлось без жертв. Но там порезали всех хорошо», — отметил он.

Мужчина добавил, что полиция у них работает очень хорошо. Тогда буквально через пять минут приехали пять экипажей, всех задержали.

Ранее житель Новых Ватутинок рассказал, что у них в районе большие проблемы из-за приезжих.

Появилось видео с кадрами, на которых показано, как четверо мигрантов в Новых Ватутинках начинали преследовать мужчину с ребенком, после чего напали на него.

По факту драки завели дело о хулиганских действиях. Расследованием займутся в СК.