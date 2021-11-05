СК начал проверку после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Следственный комитет проверит сообщения СМИ о нападении группы лиц на мужчину с ребенком в Новой Москве. По предварительной информации, драка произошла в Ватутинках. Проверку начали и в столичной полиции. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками столичной полиции в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между гражданами, предположительно, на территории ТиНАО Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — уточнили в ведомстве.

В Следственном комитете также начали проверку сообщений СМИ. По их данным, на мужчину с ребенком напала группа лиц. Местные жители, которые видели случившееся, говорят, что нападавшие были уроженцами одной из республик Северного Кавказа. При этом причины конфликта пока неизвестны.

Сейчас следователи отсматривают записи с камер видеонаблюдения и пытаются установить личности участников конфликта. По результатам проверки они примут решение о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Ранее в Сети появилось видео с момента нападения. На кадрах видно, что четверо мужчин набросились толпой на человека, который был с несовершеннолетним ребенком. Драку остановили прохожие.