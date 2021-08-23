Следователи подключили к расследованию убийства школьницы в Тюмени одного из лучших в стране «охотников на маньяков» Евгения Карчевского. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила Lenta.ru.

Карчевский работает следователем центрального аппарата СК. По словам собеседника издания, он является одним из лучших специалистов по серийным убийцам в России. В числе его заслуг — поимка Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, а также тулунского маньяка Павла Шувалова.

Подключение Карчевского к делу может означать, что в Тюмени тоже орудует серийный убийца.

Тело девочки, пропавшей в Тюмени в конце июня, нашли в августе. Останки ребенка обнаружили в двух километрах от места пропажи. Ранее недалеко от стихийного мемориала, организованного жителями у подъезда дома, в котором девочка проживала вместе с бабушкой, скончался ее дядя. Следователи проводят расследование.