Суд над тулунским маньяком начнется в закрытом режиме 22 марта

Следователи завершили расследование в отношении 52-летнего жителя Тулуна, обвиняемого в убийствах и изнасилованиях. В Иркутском областном суде заявили, что первое заседание пройдет 22 марта в закрытом режиме, сообщил «Интерфакс».

В пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщили, что обвиняемый сознался в двух убийствах и 27 изнасилованиях, которые мужчина совершал в Тулуне в период с 1992 по 2019 год.

Материалы дела тулунского маньяка насчитывают 116 томов. По данным следствия, он действовал по одному сценарию: угрожал ножом и отводил жертв в безлюдные места, где насиловал их. Было допрошено около 15 тысяч свидетелей, проведено свыше 300 генетических экспертиз, более тысячи исследований, 25 осмотров мест происшествия, 10 эксгумаций, пять обысков, не менее 100 выемок.

Долгое время расследование не давало никаких результатов. Женщины давали противоречивые показания о внешности преступника, и следователи не могли установить его личность. Пришлось исследовать генетический профиль более 15 тысяч человек, пока один не совпал с ДНК преступника.