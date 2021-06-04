Ангарскому маньяку добавили еще почти 10 лет тюрьмы

Михаила Попкова, известного по прозвищу ангарский маньяк, приговорили еще почти к 10 годам тюрьмы за два новых эпизода. До этого он был дважды осужден пожизненно.

Ангарский городской суд 4 июня признал Попкова виновным еще в двух убийствах женщин. По новому делу маньяк получил 9 лет и 8 месяцев лишения свободы.

«С учетом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сообщили в Следственном комитете Иркутской области .

Михаил Попков был приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство. В прошлом году он сознался еще в двух преступлениях.

Ангарский маньяк убивал женщин на территории Иркутской области с 1992 по 2010 год. До 1998 года он работал в органах внутренних дел. Его задержали в 2012-м, следствию удалось доказать его причастность к 81 убийству и трем покушениям на убийство.

В январе 2015 года маньяк получил первый пожизненный срок за 22 убийства. Ко второму пожизненному заключению его приговорили в 2018 году. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он убивал во вменяемом состоянии, однако врачи обнаружили у него гомицидоманию — непреодолимое желание убивать.

В июле 2020 года Михаил Попков сознался еще в двух убийствах, которые он совершил в период с 1995 по 1998 год в Ангарске.