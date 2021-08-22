Следователи проверят обстоятельства смерти дяди убитой в Тюмени девочки

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств смерти дяди девятилетней девочки, которую жестоко убили в Тюмени, на стихийном мемориале. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что рано утром 22 августа дядя убитой в Тюмени школьницы замертво рухнул около стихийного мемориала в ее память.

В четверг, 19 августа, в районе Лесобазы в Тюмени нашли тело убитой девятилетней школьницы. Она пропала в конце июня. Останки обнаружили рядом с заправкой на улице Домостроителей. Ранее правоохранители задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в причастности к гибели ребенка. СМИ сообщили, что он жил по соседству.

Тюменцы устроили стихийный мемориал у подъезда, в котором девочка жила с бабушкой, братом и сестрой. Ее мать лишили родительских прав, а отец недавно освободился из колонии. Люди четвертый день несут туда цветы, свечи и игрушки.