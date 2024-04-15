Криминал 15 апреля 2024, 11:24 Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест РИА «Новости»

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Назримад Лутфуллои, ставший одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обжаловал свой арест. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию суда.

«В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

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Ранее суд арестовал фигуранта до 22 мая. По версии следствия, 24-летний мужчина был связан с террористами, совершившими нападения в «Крокус Сити Холле». Адвокат Лутфуллои Маргарита Хорева говорила, что он частично признал вину.

По данным Telegram-канала Mash, фигурант получил высшее образование в Таджикистане. Подозреваемый работал на стройке в Москве, но уволился за неделю до теракта в концертном зале.

До этого Лутфуллои не был судим, семьи у него нет. Родственников мужчины, живущих в Таджикистане, допросили местные полицейские.