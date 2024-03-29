Криминал 29 марта 2024, 17:24 Нового фигуранта по делу о теракте в «Крокусе» арестовали Басманный суд отправил в СИЗО девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы»

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Ставшего девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои отправили в следственный изолятор. Такое решение вынес Басманный суд Москвы по ходатайству следствия. В заключении обвиняемый останется до 22 мая.

Из открытой части стало известно, что девятый обвиняемый — 24-летний уроженец Таджикистана. Холост и не имеет детей. До задержания жил в хостеле недалеко от метро Щелковская.

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До предъявления обвинения в теракте Лутфуллои отбывал административный арест, который 25 марта ему назначил Преображенский суд Москвы.

В постановлении говорилось, что молодого человека остановили сотрудники полиции для проверки документов. Мероприятия усилили после теракта в «Крокус Сити Холле». Но иностранец отказался подчиниться требованиям правоохранителей и устроил скандал.

Официально о роли арестованного в теракте неизвестно. Но в минувший четверг, пресс-служба Следственного Комитета заявила о задержании подозреваемого в финансировании напавших на концертный зал боевиков. По данным ведомства, он принимал участие в схеме по передаче средств. Имени задержанного в пресс-службе не назвали.