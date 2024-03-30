Криминал 30 марта 2024, 23:29 Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» имел высшее образование и работал на стройке Mash: фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке в Москве РИА «Новости»

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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» имел высшее образование и работал на стройке в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, подозреваемый Назримада Лутфуллои получил высшее образование в Таджикистане. В Москве он работал на стройке, но за неделю до теракта уволился.

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Подозреваемый не был судим, семьи у него не было. После увольнения со стройке заселился в хостел у метро «Щелковская». Соседям он сказал, что нашел краткосрочную подработку за 30 тысяч рублей — убирать мусор.

Суд арестовал Назримада Лутфуллои до 22 мая. Следователи нашли его связь с террористами, напавшими на «Крокус». В Таджикистане его родственников допрашивают местные полицейские.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта. Они расстреливали посетителей и сотрудников концертного зала, после чего подожгли здание. Жертвами теракта стали 144 человека.