Криминал 29 марта 2024, 17:59 Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину Адвокат девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»: вину признал частично РИА «Новости»

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Девятый подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои частично признал свою вину. Об этом РИА «Новости» рассказала его адвокат Маргарита Хорева.

«Частично признает», — сказала правозащитник, не раскрывая других подробностей.

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Лутфуллои арестовали ранее в пятницу. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Известно, что ему 24 года, фигурант является уроженцем Таджикистана, до задержания проживал в хостеле неподалеку от метро Щелковская.

Мужчина ранее отбывал административный арест, который ему назначил Преображенский суд Москвы 25 марта. Полицейские остановили его для проверки документов после теракта в «Крокусе», но мужчина отказался подчиняться требованиям и закатил скандал. Официально о его роли в террористическом акте на данный момент неизвестно.