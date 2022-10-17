Суд приговорил соучастника ограбления вдовы Градского к 8 годам тюрьмы | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber Суд приговорил соучастника ограбления вдовы Градского к 8 годам тюрьмы Наро-Фоминский суд приговорил виновного в ограблении вдовы Александра Градского к 8 годам

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В Подмосковье прошло заседание по делу об ограблении вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко. Прокурор запросил для обвиняемого Умеджона Жабборова 10 лет тюрьмы. Наро-Фоминский городской суд приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима.

Из материалов дела стало известно, что Умеджон Жабборов живет в Москве, официально не работает, имеет ребенка 2016 года рождения и погашенную судимость. В 2017 году его приговорили к одному году в исправительной колонии общего режима. На этот раз мужчину обвинили в совершении разбоя организованной группой в особо крупном размере.

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«Жабборов, не имея постоянного законного источника дохода и определенного занятия, действуя из корыстных побуждений, <…> 12 января 2022 года на территории Наро-Фоминского городского округа вступил в сговор <…>, организованную группу для совершения разбойного нападения на Коташенко», — сказал судья.

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Преступники заранее договорились о том, как поделят награбленное, тщательно продумали план действий и распределили роли. Для нападения они использовали автомобили Mercedes и Skoda, а угрожали потерпевшей пистолетом. Для того, чтобы женщина их не узнала, преступники надели на себя одноразовые медицинские маски и перчатки.

Предыдущее заседание прошло 14 октября. Представитель гособвинения потребовал признать мужчину виновным и приговорить к 10 годам колонии.

Ограбление произошло в январе. Неизвестные мужчины подстроили ДТП, затем подсели к вдове в машину, заставили отвезти к себе домой и отдать все деньги — в общей сложности 100 миллионов рублей. Умеджон Жабборов признал вину. Он заявил, что участвовал только в постановке аварии. Его бывшая жена рассказала, что он мог пойти на преступление из-за долга. Двое других скрылись в Турции и Средней Азии.

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