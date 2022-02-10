Двое предполагаемых участников ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко скрываются за границей. Такие данные появились у телеканала РЕН ТВ, который добавил, что мужчины уехали в две разные страны. Один из них может находиться в Турции, другой — в одном из государств Средней Азии.

Если злоумышленников найдут, то их могут депортировать в Россию и привлечь к ответственности Пока по делу задержали только одного мужчину — Умеджона Жабборова. Его арестовали до 16 марта.

По версии следствия, именно Жабборов был за рулем белого Mercedes, на котором с места преступления уехали грабители. Сам мужчина заверяет, что якобы ничего не знал о планах своих пассажиров. Его бывшая жена тоже уверена, что его не посвятили в курс дела, иначе он просто отказался бы.

Само ограбление произошло в ночь на 17 января. Злоумышленники подстроили на дороге аварию, потом пересели в машину к Коташенко и заставили ее отвезти их к ней домой. Там произошло ограбление. По версии следствия, украдено было 100 миллионов рублей.