Белый Mercedes помог полиции выйти на след грабителей вдовы Градского

После ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко на след грабителей удалось выйти благодаря одной детали. Правоохранители знали, что злоумышленники скрылись на белом автомобиле Mercedes. Номера машины засветились на камерах наблюдения. В результате полиция вышла на 27-летнего молодого человека.

Как рассказало издание kp.ru, распознать лицо мужчины смогла камера на станции метро Дмитровская в Москве. Судя по всему, он мог быть четвертым соучастником ограбления — именно он, по предварительным данным, мог сидеть за рулем. При этом остальные трое мужчин, предположительно, отвечали за так называемый «силовой блок» задуманной ими операции. Пока сам молодой человек категорически отрицает свою вину.

Ограбление Марины Коташенко, по ее словам, произошло в Подмосковье. Группа неизвестных инсценировала ДТП, вынудив Коташенко остановиться. В результате к ней в автомобиль подсели трое вооруженных мужчин: они заставили вдову Градского заставили поехать домой и отдать им крупную сумму. По словам Коташенко, размер ущерба составил порядка 100 миллионов рублей.