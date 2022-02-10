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    10 февраля 2022, 00:45

    Соучастник ограбления вдовы Градского признался, зачем пошел на преступление

    Kp.ru: Умеджон Жабборов стал соучастником ограбления вдовы Градского из-за долгов

    Алексей Иванчин

    Предполагаемый соучастник ограбления дома вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко пошел на преступление, чтобы закрыть долги перед бандитами. Об этом kp.ru рассказала бывшая жена Умеджона Жабборова.

    По словам женщины, у ее бывшего супруга не было собственных денег для выкупа автомобиля. В результате часть денег он взял взаймы у знакомых, при этом оставшись должен предыдущему владельцу транспортного средства. Рассчитаться за покупку мужчина должен был в течение нескольких месяцев. Однако в какой-то момент его долги «передали» другим людям.

    «Насколько я понимаю, он этих людей знал, видел несколько раз, понимал, кто они. Ему сказали: поработаешь таксистом один раз, а мы тебе долг закроем — 150 тысяч рублей. Мол, заберешь людей в такое-то время в таком-то месте. Но он не знал, что станет соучастником ограбления», — рассказала женщина.

    Она добавила, что даже если ее экс-супруг о чем-то догадывался, отказаться он не мог.

    Об ограблении Марины Коташенко стало известно 16 января. По данным СМИ, женщине угрожали оружием и потребовали отдать все имеющиеся у нее деньги. Сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. По факту произошедшего было заведено уголовное дело, которое расследуется в настоящий момент.