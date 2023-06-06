Криминал 06 июня 2023, 21:56 Обвиняемого в поджоге мальчика в Москве подростка арестовали Суд Москвы арестовал подростка, который поджег сверстника горючей жидкостью Pxhere

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Суд арестовал подростка, который облил горючей жидкостью и устроил поджог сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа, суд избрал несовершеннолетнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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Там также указано, что несовершеннолетний в ходе судебного заседания просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы <…> несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 августа 2023 года», — уточнили в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Правоохранители ранее задержали 14-летнего школьника, который облил сверстника бензином и поджег. По факту получения подростком ожогов возбудили уголовное дело. Сейчас протерпевший находится в столичной больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Источник «360» сообщал, что 14-летний мальчик получил 80% ожогов тела. Мать пострадавшего подростка рассказала «360» о подозреваемом. Женщина заверила, что она и многие другие родители уговаривали своих детей не связываться со школьником и его младшим братом.