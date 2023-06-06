Эксклюзив 06 июня 2023, 16:18 Играли с огнем и раньше. Как развлекалась компания едва не сгоревшего заживо мальчика Источник «360»: в компании, где подожгли 14-летнего мальчика, и раньше играли с огнем Telegram

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В компании подростков, с которыми общался пострадавший при поджоге мальчик в Москве, и раньше развлекались тем, что баловались с огнем, заявил источник «360». Близкие молодого человека, которого заподозрили в причинении тяжких травм пострадавшему, не верят, что он может быть виновным в этом преступлении.

Мальчику, которого подожгли на детской площадке в Южном Бутове, 14 лет. ЧП произошло в Чечерском проезде 5 июня.

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По словам источника «360», в компании приятелей, которые гуляли вместе в тот день, еще с зимы развлекались с огнем — могли что-то быстро поджечь и сразу потушить. Все это якобы делалось в рамках игры, пояснил он.

Все обстоятельства случившегося продолжают устанавливать следователи.

По информации Mash, пострадавший мальчик уже перенес одну операцию, скоро ему могут провести вторую. Источник Telegram-канала пояснил, что операционное вмешательство может быть связано со вскрытием грудной клетки — оно требуется, чтобы получить доступ к легким ребенка.

По факту случившегося накануне возбудили дело о покушении на убийство с особой жестокостью. По данным Mash, подозреваемому уже предъявили обвинение. Подростку 14 лет. Официально эту информацию не подтверждали.