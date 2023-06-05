Криминал 05 июня 2023, 20:47 Облившего сверстника бензином подростка задержали в Москве СК возбудил дело по факту поджога подростка на детской площадке на юго-западе Москвы Пресс-служба Следственного комитета

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Правоохранители задержали 14-летнего школьника, который облил сверстника бензином и поджег. Сейчас его опрашивают. По факту получения подростком ожогов возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ Следственного комитета Москвы.

По предварительным данным, на детской площадке на Чечерском проезде подросток облил бензином несовершеннолетнего знакомого, после чего поджег его. В результате школьник получил ожоги различной степени тяжести. Сейчас протерпевший находится в столичной больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

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Подозреваемого подростка установили и доставили в подразделение столичного СК, где с ним проводят допрос. Уголовное дело завели по части 3 статьи 30 и пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Прокуратура Москвы взяла расследование дела на контроль. Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

Источник «360» сообщил, что 14-летний мальчик получил 80% ожогов тела. ЧП произошло на детской площадке в районе дома № 63.