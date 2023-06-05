Эксклюзив

05 июня 2023, 18:03

Подростка подожгли на детской площадке на юго-западе Москвы

Источник «360»: подростка подожгли на детской площадке в Южном Бутове

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Школьника подожгли на детской площадке в Южном Бутове. Об этом сообщил «360» источник. По его словам, 14-летний мальчик получил 80% ожогов тела.

Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы

«Все произошло на улице Адмирала Лазарева, на детской площадке в районе дома № 63. Со слов мальчика, его подожгли. У подростка 80% ожогов», — рассказал источник.

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Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Ребенок госпитализирован в одно из медицинских учреждений для оказания ему необходимой помощи», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Москвы опубликовала фото и видео с места происшествия.

«По предварительной информации, несовершеннолетний мальчик, находясь на детской площадке в Чечерском проезде вместе с группой ребят, получил тяжелые ожоги», — рассказали в надзорном ведомстве.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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