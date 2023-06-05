05 июня 2023, 18:03
Подростка подожгли на детской площадке на юго-западе Москвы
Источник «360»: подростка подожгли на детской площадке в Южном Бутове
Школьника подожгли на детской площадке в Южном Бутове. Об этом сообщил «360» источник. По его словам, 14-летний мальчик получил 80% ожогов тела.
«Все произошло на улице Адмирала Лазарева, на детской площадке в районе дома № 63. Со слов мальчика, его подожгли. У подростка 80% ожогов», — рассказал источник.
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Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Ребенок госпитализирован в одно из медицинских учреждений для оказания ему необходимой помощи», — уточнили в ведомстве.
Прокуратура Москвы опубликовала фото и видео с места происшествия.
«По предварительной информации, несовершеннолетний мальчик, находясь на детской площадке в Чечерском проезде вместе с группой ребят, получил тяжелые ожоги», — рассказали в надзорном ведомстве.
Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
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