Эксклюзив 05 июня 2023, 18:03 Подростка подожгли на детской площадке на юго-западе Москвы Источник «360»: подростка подожгли на детской площадке в Южном Бутове

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Школьника подожгли на детской площадке в Южном Бутове. Об этом сообщил «360» источник. По его словам, 14-летний мальчик получил 80% ожогов тела.

Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

«Все произошло на улице Адмирала Лазарева, на детской площадке в районе дома № 63. Со слов мальчика, его подожгли. У подростка 80% ожогов», — рассказал источник.

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Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Ребенок госпитализирован в одно из медицинских учреждений для оказания ему необходимой помощи», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Москвы опубликовала фото и видео с места происшествия.

«По предварительной информации, несовершеннолетний мальчик, находясь на детской площадке в Чечерском проезде вместе с группой ребят, получил тяжелые ожоги», — рассказали в надзорном ведомстве.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.