Обвиняемого в поджоге квартиры в Чертанове арестовали до 31 марта

Суд арестовал на два месяца 42-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры на юге Москвы, — до 31 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что арестованному предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

На минувшей неделе обвиняемый устроил поджог около двери в квартиру дома на улице Дорожной в московском районе Чертаново. На такой шаг он пошел из-за личных проблем в отношениях со своей сожительницей.

Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, как мужчина раскладывает вещи около двери в квартиру, поливает горючей жидкостью и поджигает. После этого он сбежал с места.

В результате пожара пострадали двое молодых мужчин. Сейчас они проходят лечение в больнице. Еще одному молодому человеку и девушке врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Задержали подозреваемого в поджоге в минувший понедельник. В ходе допроса он дал признательные показания. До этого мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он несколько раз представал перед судом, в том числе за хранение наркотиков и оружия.