Поджигателя квартиры в Чертанове обвинили в покушении на убийство

Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» завели московские следователи после пожара в жилом доме в районе Чертаново. Как сообщила пресс--служба столичного главка СК, за организацией поджога стоял ранее судимый 42-летний мужчина.

Пожар жилом доме на улице Дорожной произошел в минувшую субботу, 29 января. От огня пострадали двое молодых людей. Их госпитализировали в больницу с ожогами различной степени тяжести. Еще одному молодому человеке и девушки врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Следователи установили, что пожар начался в результате поджога. Совместно с сотрудниками уголовного розыска личность подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый 42 летний мужчин.

В ходе допроса он рассказал, что поджег около двери в квартиру вещи бывшей сожительницы. После того, как огонь разгорелся он быстро сбежал из подъезда. Следователи предъявили задержанному обвинение по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время сотрудники ведомства подадут ходатайство в суд об аресте фигуранта.

По данным СМИ, задержанный угрожал своей бывшей сожительнице поджогом дома, если женщина не начнет вовремя возвращаться домой. По всей видимости, угрозы бывшего любовника на девушку впечатления не произвели и мужчина перешел от слов к делу.