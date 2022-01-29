В московском Чертанове в субботу, 29 января, произошел серьезный пожар. Там вспыхнула жилая квартира. Два отважных молодых человека спасли при этом свою соседку, из окна комнаты которой шел сильный дым. Девушка выглянула в окно, пытаясь спастись от пламени. Все происходило на большой высоте — предположительно, на девятом этаже.

Молодые люди вылезли из окна, расположенного этажом ниже. Они схватили за ногу девушку и прямо по стене втащили ее в квартиру. На кадрах видно, что парни рискую своей жизнью, держась на большой высоте с внешней стороны окна. К счастью, все прошло благополучно.

По предварительным данным, пожар случился в многоэтажном доме в районе Чертаново Южное. Огонь вспыхнул на девятом этаже. Открытое горение было видно из всех трех окон жилого помещения.

На место оперативно прибыли пожарные. Они спасли из опасной зоны как минимум девятерых человек, их уже осмотрели медицинские работники. Сообщается также, что пострадали три человека. В целом из дома эвакуировали 12 жильцов.